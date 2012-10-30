〔美国个股〕苹果iPhone软件业务和零售部门主管双双离职

路透旧金山10月29日电---苹果(AAPL.O)周一称,iPhone软件业务主管和零售部门主管即将离职,这是苹果新地图软件出现问题和公布令人失望的财报后,首次出现重大高层人事变动.

公司将本次变动称为增进硬件、软件和服务业务间"协作"的一种方式.而此时,距离苹果执行长库克(Tim Cook)上任刚超过一年.

苹果表示,Mac操作系统最初的设计者之一、智能手机软件部门主管Scott Forstall明年将离开公司,在此期间他将担任库克的顾问.

备受外界诟病的苹果地图应用程式正是由Forstall负责的.苹果表示,任职多年的高管Eddy Cue将接管地图和Siri业务.

苹果表示正寻觅接替John Browett的零售部门主管,期间零售团队将直接向库克汇报工作.

Browett今年年初才接替Ron Johnson出任苹果零售业务主管一职.

上周苹果公布季度业绩,连续第二季令人失望,iPad销量也逊于华尔街预期,打破公司业绩一直优于投资者预期的纪录.(完)