日韩经济指标预测--10月30日-11月6日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29当周--------------------------------
10月29日(一)
2350 日本工业产出 9月初值 -3.3% -1.6%
工业生产一个月预估 -- -2.9%
工业生产两个月预估 -- 持平
10月30日(二)
2300 韩国工业产出(较上年同期) 9月初值 +1.2% +0.3%
(较前月) +1.1% -0.7%
服务业产出(较前月) -- -0.3%
-- 日本央行利率决定 -- -- 0.10%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.0
10月31日(三)
0130 日本加班工资 9月 -- +2.7%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +8.7%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 +16.1% -5.5%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
11月1日(四)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 45.71
0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +0.5% -2.0%
进口(较上年同期) +1.2% -6.1%
贸易收支(亿美元) -- 顺差31
11月2日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月5日当周-------------------------------
11月5日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月6日(二)
0500 日本同时指标 9月 -- -0.2
日本领先指标 -- +0.6
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,770
(完)
--整理 张涛;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。