《中国报摘》--中国证券报10月30日

* 头版头条:

--隔夜银行间质押式回购加权平均利率29日升至4.49%,创3月以来新高;当日两个月及以下各期间回购利率均出现不同程度上涨,总体而言,期限越短,涨幅越明显.这反映出银行间资金面紧张.

* 其他:

--发改委通知要求,今后各地发改部门向发改委转报企业发债申请前,需向征信服务机构调取申请发债企业的征信记录或信用报告,并将相关材料转报发改委.这是近两年来发改委第三次就防范企业债风险发出通知,也是国内债券发行首次需要附加征信报告.

--多位专家近日表示,中国现阶段经济持续增长最主要的前提是技术不断创新和产业不断升级.中国如果要避免落入"中等收入陷阱",政府必须扮演积极的角色,需要采取积极的调控政策.

--宝钢股份(600019.SS)将以49.76亿元人民币收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8032%股权.同时,鉴于COREX炼铁工艺在上海地区不具备竞争力的实际情况,后续没有在公司内部继续利用的计划,公司拟向宝钢集团整体转让COREX资产,转让值共计27.31亿元.

--海油工程(600583.SS)拟非公开发行股票不超过6.4亿股,拟募资不超过人民币35亿元.用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目,发展公司深水业务.

--宁波市政府日前宣布停上PX项目,炼化一体化项目前期工作也停止推进.业内人士认为,此事件对项目最大投资方中国石化(600028.SS)(0386.HK)的业绩影响应该不大,炼油等环节不会停滞.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽