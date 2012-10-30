〔美国经济〕“桑迪”或对美国经济造成短期冲击

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路透华盛顿/纽约10月29日电（记者 Pedro da Costa/Luciana Lopez/Leah Schnurr）---“桑迪”（Sandy）似将是美国有史以来遭遇的最大飓风，并可能造成严重破坏，但对美国经济的冲击预计是短期性的。

经济学家称，灾后重建活动将抵消企业歇业给经济带来的一些影响。他们指出，像“卡特里娜”（Katrina）这样灾难性的飓风虽给新奥尔良造成严重破坏，但却没有对全美经济造成持续性损害。

“桑迪”覆盖范围广泛，美国已有10个州宣布进入紧急状态，这意味其对本季度的经济产出将造成损害，不过其长期影响最终会证明只是中性的。

穆迪分析（Moody’s Analytics）首席经济学家赞迪（Mark Zandi）称，纽约至华盛顿之间地区的国内生产总值（GDP）总计约为2.5万亿美元，该地区经济活动停顿相当于每天损失约100亿美元的产出。

从地区层面看，飓风造成的破坏会很严重，影响方面也将不尽相同，具体需视所受影响的行业而定。

马里兰大学的Peter Morici预测，“桑迪”造成的损失和破坏将约为350-450亿美元，但飓风过后的恢复性支出可能高达360亿美元。

据分析人士称，“桑迪”可能会对全球的保险业造成今年最惨重的损失，但除了损及保险公司本季度盈利外，可能不会带来其他经济损失。（完）