〔国际油市〕美国原油期货接近三个月来最低,受飓风桑迪影响

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透悉尼10月30日电---美国原油期货价格周二降至略高于85美元,接近逾三个月来的最低位,因东海岸受飓风桑迪影响,炼厂、道路和机场关闭,削弱了该国的原油和燃料需求.
2327GMT,12月美国原油期约CLc1连续第三日下滑,跌0.41美元至每桶85.13美元.11月汽油期货RBc1下跌0.36%至每加仑2.747美元,周一曾攀涨逾0.05美元.
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100