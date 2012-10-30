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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 08:05 BJT

〔国际油市〕美国原油期货接近三个月来最低,受飓风桑迪影响

路透悉尼10月30日电---美国原油期货价格周二降至略高于85美元,接近逾三个月来的最低位,因东海岸受飓风桑迪影响,炼厂、道路和机场关闭,削弱了该国的原油和燃料需求.

2327GMT,12月美国原油期约CLc1连续第三日下滑,跌0.41美元至每桶85.13美元.11月汽油期货RBc1下跌0.36%至每加仑2.747美元,周一曾攀涨逾0.05美元.

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