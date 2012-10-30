〔印度经济〕央行称赞政府的改革行动,但认为需快速执行和更多措施

路透孟买10月29日电---印度央行表示,政府的改革努力是方向正确之举,但仍需要快速执行和更多措施.该央行警告称,通胀仍构成风险.明天该央行料将维持利率不变.

印度央行的措辞没有近期那么强硬,指称通胀压力可能将从1-3月一季开始放缓,这是其在4月以来维持利率不变后可能很快准备下调利率的一个信号.

"随着通胀和双赤字构成的宏观风险进一步消退,货币政策将有十足的空间对经济增长忧虑作出更有效的反应,"印度央行在其7-9月一季对宏观经济和货币政策发展的检讨中写道.

双赤字是指印度财政和经常帐赤字.

在上周路透调查中,尽管多数分析师表示,预计印度央行周二将不会调降政策利率,但近一半的分析师预计该央行将调降存款准备金率.

印度央行表示,其对专业分析机构的调查显示,他们已将截至明年3月的财政年度经济增长预估中值从此前的6.5%下调至5.7%,并将本财政年度的平均趸售(批发)物价指数涨幅预估从7.3%上调至7.7%.(完)