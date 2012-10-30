〔印度经济〕央行称赞政府的改革行动,但认为需快速执行和更多措施

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透孟买10月29日电---印度央行表示,政府的改革努力是方向正确之举,但仍需要快速执行和更多措施.该央行警告称,通胀仍构成风险.明天该央行料将维持利率不变.
印度央行的措辞没有近期那么强硬,指称通胀压力可能将从1-3月一季开始放缓,这是其在4月以来维持利率不变后可能很快准备下调利率的一个信号.
"随着通胀和双赤字构成的宏观风险进一步消退,货币政策将有十足的空间对经济增长忧虑作出更有效的反应,"印度央行在其7-9月一季对宏观经济和货币政策发展的检讨中写道.
双赤字是指印度财政和经常帐赤字.
在上周路透调查中,尽管多数分析师表示,预计印度央行周二将不会调降政策利率,但近一半的分析师预计该央行将调降存款准备金率.
印度央行表示,其对专业分析机构的调查显示,他们已将截至明年3月的财政年度经济增长预估中值从此前的6.5%下调至5.7%,并将本财政年度的平均趸售(批发)物价指数涨幅预估从7.3%上调至7.7%.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100