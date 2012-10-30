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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 08:13 BJT

〔日本股市〕盘初小涨,日本央行会议即将登场

路透东京10月30日电---日本股市日经指数周二盘初小幅上涨;随后众所期待的日本央行会议即将登场,外界普遍预计该央行将放松货币政策.

日经指数.N225上涨0.2%至8,944.48点.东证股价指数.TOPX上扬0.1%至741.10点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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