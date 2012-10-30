〔德国经济〕7月工资同比增长3.2%,为近四年最高增幅

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月29日电---德国7月工资增速为近四年最高，与欧元区大多数国家降薪和裁员大相径庭。

德国联邦统计局周一称，7月德国工资同比增长3.2%，为2008年10月以来最高，当时的增速为3.4%。

今年工资增长的速度高过了2%左右的通胀，引发德国消费者可能支出更多进而提高从欧洲伙伴国进口需求的预期。

尽管德国人更加倾向于储蓄而不是消费，消费行为仍是德国经济的支柱，为今年前三个月经济增长0.5%作出贡献。

一名政府消息人士周一称，今年德国所得税收入应比之前的预估高70-80亿欧元。

11月消费者信心升至五年多新高，暗示国内需求将提振经济渡过预期的下半年放缓。（完）