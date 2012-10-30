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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 08:25 BJT

〔韩国股市〕盘初小幅上扬,受汽车类股反弹走势扶助

路透首尔10月30日电---韩国股市周二盘初走高,升离近七周低点,汽车类股扳回上日部分跌幅.

起亚汽车(000270.KS)攀升2%,该股周一下跌5%至14个月低点.

LG电子(LG Electronics)(066570.KS)扬升1.2%,此前谷歌(GOOG.O)发布与LG电子合作生产的新款Nexus 4智能手机.

0006GMT,韩国股市综合股价指数.KS11涨0.32%至1,897.54点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王兴亚

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