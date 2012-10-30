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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 08:47 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势低迷,等待日本央行政策决定

路透悉尼/惠灵顿10月30日电---澳元和新西兰元周二盘初走势低迷;在美国市场因飓风桑迪而关闭,无法提供指引的情况下,投资者对日本央行将在多大程度上放松政策拭目以待.

澳元/美元AUD=D4报1.0333美元,迄今为止交投于1.0326-1.0340美元.支撑位料在上周五所及低位1.0305美元,阻力位料在隔夜所及高位1.0365美元.

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