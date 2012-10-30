〔中国个股〕海油工程拟非公开发行募资至多35亿元,投深海油气开发项目

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透北京10月30日电---中国海洋石油工程股份有限公司(600583.SS)周二公告称,拟非公开发行不超过6.4亿股A股,募集资金至多35亿元人民币,将投向珠海深水海洋工程装备制造基地项目.
公告显示,本次发行价不低于10月30日前20个交易日公司股票交易均价的90%.非公开发行的对象为控股股东中国海洋石油总公司、基金公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等不超过10名的特定对象.
公告指出,本次非公开发行将有利于公司发展深水业务、提升深水作业能力、增强公司核心竞争力和国际竞争力.
珠海深水海洋工程装备制造基地项目预计总投资约101.06亿元,建设期为2012年到2018年.
海油工程因筹划重大事项,自上周二起停牌,停牌前收报5.53元,过去一个月微跌0.36%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100