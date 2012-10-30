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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 08:42 BJT

〔中国个股〕海油工程拟非公开发行募资至多35亿元,投深海油气开发项目

路透北京10月30日电---中国海洋石油工程股份有限公司(600583.SS)周二公告称,拟非公开发行不超过6.4亿股A股,募集资金至多35亿元人民币,将投向珠海深水海洋工程装备制造基地项目.

公告显示,本次发行价不低于10月30日前20个交易日公司股票交易均价的90%.非公开发行的对象为控股股东中国海洋石油总公司、基金公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等不超过10名的特定对象.

公告指出,本次非公开发行将有利于公司发展深水业务、提升深水作业能力、增强公司核心竞争力和国际竞争力.

珠海深水海洋工程装备制造基地项目预计总投资约101.06亿元,建设期为2012年到2018年.

海油工程因筹划重大事项,自上周二起停牌,停牌前收报5.53元,过去一个月微跌0.36%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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