〔路透基点〕台湾兴富发建设签署70.6亿台币三年半期定期贷款--RLPC

路透10月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,在台湾上市的地产开发商兴富发建设10月9日签署70.6亿台币(2.41亿美元)三年半期定期贷款.

牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行和新光商业银行各自承贷14.47亿台币和8.68亿台币.兆丰国际为该贷款的代理行.

台湾中小企业银行承贷13.45亿台币,担任牵头行.

新光人寿保险承贷34亿台币,为一般参贷行兼担保品控管行.

这笔子弹式贷款由董事长郑钦天和总经理郑志龙担保,分为A部分59.3亿台币定期贷款和B部分11.3亿台币定期贷款.该贷款由土地和建筑作抵押.

A部分利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码116个基点,B部分利率为相同利率加码139个基点.该贷款有12-15个基点的先付费用.

筹得款项将为建设台北中山区写字楼融资,料将在2014年第四季完工.

借款方曾在2012年6月获得一笔42.73亿台币双档定期贷款,利率为较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库一年期存款利率均值加码94-104个基点.(完)