〔路透基点〕台湾兴富发建设签署70.6亿台币三年半期定期贷款--RLPC

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透10月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,在台湾上市的地产开发商兴富发建设10月9日签署70.6亿台币(2.41亿美元)三年半期定期贷款.
牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行和新光商业银行各自承贷14.47亿台币和8.68亿台币.兆丰国际为该贷款的代理行.
台湾中小企业银行承贷13.45亿台币,担任牵头行.
新光人寿保险承贷34亿台币,为一般参贷行兼担保品控管行.
这笔子弹式贷款由董事长郑钦天和总经理郑志龙担保,分为A部分59.3亿台币定期贷款和B部分11.3亿台币定期贷款.该贷款由土地和建筑作抵押.
A部分利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码116个基点,B部分利率为相同利率加码139个基点.该贷款有12-15个基点的先付费用.
筹得款项将为建设台北中山区写字楼融资,料将在2014年第四季完工.
借款方曾在2012年6月获得一笔42.73亿台币双档定期贷款,利率为较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库一年期存款利率均值加码94-104个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100