《中国重要政经日程》--10月30日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
=============================今日重要政经日程==========================
10/30(二)
--《环球企业家》杂志主办的中国银行业高峰论坛在京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
-2012中国零售领袖峰会在天津举行,至11月2日.
11/1(四)
--中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议在北京召开.
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/8日(四)
--中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开.
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012(第十届)中国企业竞争力年会在北京举行,至10日.
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
11/18(日)
--2012金融街论坛在北京举行.
--华夏时报举办的2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛北京召开
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/29(四)
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100