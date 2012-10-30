《中国公司债发行日程表》--10月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ================================================================================================= 开滦股份 不超过30 15 7 *5.40% 华泰联合 AAA 10/30-10/31 ( 600997.SS ) (附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;开滦集团提供担保) ================================================================================================= 中海发展 不超过50 15 7 5.05% 国泰君安 AAA 10/29-10/31 ( 600026.SS ) 10 10 5.18% 中金公司 (两品种间可以互拨,比例不受限制;中海运集团提供担保) ================================================================================================= 华能新能源 不超过20 10 3 4.80% 中银国际 AAA 10/29-10/31 ( 0958.HK ) 5 5 5.09% 长城证券 摩根士丹利华鑫证券 (三个品种间可以互拨,比例不受限制) ================================================================================================= 金螳螂 不超过13.2 7 5 5.00% 中信证券 AA+ 10/29-10/31 ( 002081.SZ ) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= 恒邦股份 不超过11 11 5 *6.30% 中航证券 AA 10/31-11/1 ( 002099.SZ ) (附3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ================================================================================================= 海翔药业 不超过3 3 3 预设区间5.40%-6.20% 西南证券 AA 10/31-11/2 ( 002237.SZ ) (附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ================================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 林疏影; 审校 边竞