《全球重要经济事件一览表》--10月30日-11月6日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月30日(二)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在第二届欧洲央行体系宏观审慎研究网络(MaRs)会议上致开幕词(0800).
柏林--德国总理梅克尔会见经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)和国际劳工组织总干事Guy Ryder(1730).随后召开新闻发布会(1830).
东京--日本央行召开货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
东京--日本央行公布展望报告(0600).
罗马--"全球经济论坛",意大利总理蒙堤、工业部长Corrado Passera、财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)和欧洲事务委员Enzo Moavero Milanesi出席(0800).
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话(0855).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和加拿大央行副总裁麦克勒姆出席下议院常务委员会金融会议(1930).
康涅狄格州斯坦福--纽约联邦储备银行总裁杜德利就经济前景和当地经济状况在费尔菲尔德县商业会议上讲话(1630).
明尼苏达州德卢斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在市政厅公开论坛上致开幕词(10月31日0000GMT).
10月31日(三)
布鲁塞尔--欧元区财长召开电话会议,讨论希腊问题.
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和加拿大央行副总裁麦克勒姆出席参议院常务委员会银行业、贸易和商务会议(1800).
罗马--"储蓄日"活动.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)、储蓄银行联盟ACRI总裁Giuseppe Guzzetti、ABI银行业联盟总裁Giuseppe Mussari出席(0815).
奥斯陆--挪威央行宣布利率决议(1300).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约预测机构俱乐部(New York Forecasters Club)就"货币政策和经济"发表讲话(1645).
马里兰州ELLICOTT--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在马里兰资产建设和社区发展网络年会致开幕词(1330).
11月1日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).
田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).
麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).
11月2日(五)
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储西雅图分行举办的社区领袖午餐会上就经济前景发表讲话(1825).
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副手会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副手会议(最后一日).
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(最后一日).
11月6日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
印度古尔冈--全球经济论坛印度峰会(至11月8日).
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
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OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100