《中国报摘》--其他报纸重要消息10月30日

**上海证券报**

--同样渴求发行H股融资却未能成行,同样试图通过信用销售抵消下游需求的萎缩,同样被居高不下的应收账款拖累了资产质量,这些问题困扰着两大工程机械龙头徐工机械(000425.SZ)和三一重工(600031.SS),两公司前三季净利下降约三成.

--据知情人士透露,目前监管部门正在积极筹备外资参股国内期货公司有关规则的制订,预计年内出台可能性很大.据了解,本次制订的外资参股期货公司规则主要涉及合格外资股东资格的界定、外资持股比例的提升幅度、以及外资参股期货公司后如何规范运行等方面内容.

--据权威人士透露,除陆续出台系列新政外,保监会已实施或酝酿多项政策,给予保险资金更多的投资灵活性,赋予保险机构充分的投资主动权.其中包括险资投资境外较为成熟的未上市股权不占用15%上限额度以及有望获融资融券特别通道等.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,全国社保基金对投资国创母基金上周正式立项,这项两年前就达成意向的股权投资进入"落单"读秒.2010年底,国开金融有限公司和苏州创投集团发起设立国创母基金(FOF),总规模为600亿元人民币,首期募资150亿元,其中社保基金有意投资50亿元.

**金融时报**

--香港昨发表税务条例和印花税条例修订建议的咨询总结.有关修订旨在为伊斯兰债券提供与传统债券类似的税务框架,借以在香港推动发展伊斯兰债券市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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