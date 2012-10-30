〔韩国金融〕当局计划检查银行外汇交易活动,以抑制韩元升速(更新版)

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
(新增细节)
* 央行和金融监管机构将对银行进行检查--官员
* 外汇监管可能要加强--报导
* 目的在于抑制韩元升值
路透首尔10月30日电---韩国企划财政部一位高级官员周二表示,当局计划对在韩国进行的银行外汇交易操作进行检查,目的显然在于抑制韩元的快速升值.
该官员表示,韩国央行和金融监督管理局(FSS)计划联合对银行业的外汇和衍生品交易进行检查,但未对此给予详细说明.
韩国联合通讯社援引未具名消息人士的话称,本次调查定于下个月开始,可能导致银行的外汇衍生品持仓上限被调降.
分析师称,此举显然意在放慢韩元KRW=升值的速度,但从长期来看,韩元将继续保持上升趋势.
"我认为目前他们试图将(韩元升值)速度放慢到某一水准.但从长期来看,(韩元)升值趋势不变."Kiwoom Securities经济分析师Ma Ju-ok说.
这一行动将抑制银行业对韩元升值的押注规模,从而减轻韩元的升值压力.
韩元/美元今年已升值5.1%,最近几周升值速度一直在加快.
政府在2010年6月颁布了每家银行外汇衍生品合约持仓的上限规定,随着资本流入的加剧,政府在去年7月下调上限以加强限制.(完)
--编译 郑茵;审校 石冠兰
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100