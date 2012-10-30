〔韩国金融〕当局计划检查银行外汇交易活动,以抑制韩元升速(更新版)

(新增细节)

* 央行和金融监管机构将对银行进行检查--官员

* 外汇监管可能要加强--报导

* 目的在于抑制韩元升值

路透首尔10月30日电---韩国企划财政部一位高级官员周二表示,当局计划对在韩国进行的银行外汇交易操作进行检查,目的显然在于抑制韩元的快速升值.

该官员表示,韩国央行和金融监督管理局(FSS)计划联合对银行业的外汇和衍生品交易进行检查,但未对此给予详细说明.

韩国联合通讯社援引未具名消息人士的话称,本次调查定于下个月开始,可能导致银行的外汇衍生品持仓上限被调降.

分析师称,此举显然意在放慢韩元KRW=升值的速度,但从长期来看,韩元将继续保持上升趋势.

"我认为目前他们试图将(韩元升值)速度放慢到某一水准.但从长期来看,(韩元)升值趋势不变."Kiwoom Securities经济分析师Ma Ju-ok说.

这一行动将抑制银行业对韩元升值的押注规模,从而减轻韩元的升值压力.

韩元/美元今年已升值5.1%,最近几周升值速度一直在加快.

政府在2010年6月颁布了每家银行外汇衍生品合约持仓的上限规定,随着资本流入的加剧,政府在去年7月下调上限以加强限制.(完)