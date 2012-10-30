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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 16:58 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月30日(更新版)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
*中粮集团     300        50       9    10/31簿记建档 中国银行       AAA      11/1      11/2 
                                                     中信银行
=============================================================================================                                                     
 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
============================================================================================= 
*上海梅山钢铁  10         5        12   11/2簿记建档   工商银行    AA+     11/5     11/6
公司                                                   建设银行
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*招商证券      86        20         3     11/2招标     工商银行   AAA      11/5     11/6
(600999.SS)                                            农业银行等
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*清华控股公司  16         6        12   11/2簿记建档   中信银行    AA+     11/6     11/7
                                                       北京银行 
=============================================================================================
*顺鑫农业      10         6        12   11/6簿记建档   北京银行    AA      11/7      11/8   
(000860.SZ)                                            中国银行
============================================================================================= 
*华能国际      50        50        12   11/6簿记建档   建设银行   AAA      11/7      11/8
(600011.SS)(0902.HK) 
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*四川煤炭产业  25        10        12   11/6簿记建档   光大银行    AA+     11/7      11/8
集团
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*天津汽车模具   5         1        12   11/6簿记建档   民生银行     A+     11/7      11/8
公司
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*东莞控股       5         2        12   11/6簿记建档   民生银行    AA      11/7      11/8
(000828.SZ)                                            工商银行
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营口港务集团   12         12       12   10/31簿记建档  浦发银行    AA+     11/2      11/5   
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北京国有资本  200         10       12   11/1簿记建档   中国银行   AAA      11/2      11/5
经营管理中心
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长江南京航道    6         3        12   11/1簿记建档   兴业银行    AA-     11/2      11/5
工程局                                                                                                                                                
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
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*顺鑫农业        10       10       2   11/6簿记建档    北京银行     AA       11/8       11/9
(000860.SZ)
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*东莞海龙纸业    11       11       2   11/6簿记建档    中国银行     AA       11/8       11/9
===================================================================================================
*清华控股公司    25       15       5   11/6簿记建档    光大银行     AA+      11/7       11/8
                                                       招商银行
===================================================================================================
*山西铝厂         2        1       3   11/6簿记建档    兴业银行      A+      11/7       11/8    
===================================================================================================
*江苏悦达集团    12       12       3   11/6簿记建档    光大银行     AA+      11/7       11/8
===================================================================================================  
中国国航         60       60       7   10/31簿记建档   中国银行    AAA       11/1       11/2   
(601111.SS)(0753.HK)                                   国开行
                            (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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宁波城建投资     20       10       5   11/1簿记建档    国开行       AA+      11/2       11/5
控股公司                                               中信证券
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中国中材集团     15       10       7   11/1簿记建档    北京银行    AAA       11/2       11/5
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云南建工集团      4        4       5   11/1簿记建档    中信银行     AA       11/5       11/6
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浙江吉利         30       15       3   11/2簿记建档    中信银行     AA+      11/6       11/7
控股集团                                               兴业银行
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红星美凯龙       15        9       5     推迟发行      工商银行     AA         --         --
家居集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级    起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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浙江诸暨       3.2       3.2       2   11/5簿记建档 浙商银行       AAA       11/6    11/7    
中小企业               (信达资产为集合票据出具收购承诺函,提供远期收购承诺)                                 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主

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