《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月30日(更新版)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中粮集团 300 50 9 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 中信银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *上海梅山钢铁 10 5 12 11/2簿记建档 工商银行 AA+ 11/5 11/6 公司 建设银行 ============================================================================================= *招商证券 86 20 3 11/2招标 工商银行 AAA 11/5 11/6 ( 600999.SS ) 农业银行等 ============================================================================================= *清华控股公司 16 6 12 11/2簿记建档 中信银行 AA+ 11/6 11/7 北京银行 ============================================================================================= *顺鑫农业 10 6 12 11/6簿记建档 北京银行 AA 11/7 11/8 ( 000860.SZ ) 中国银行 ============================================================================================= *华能国际 50 50 12 11/6簿记建档 建设银行 AAA 11/7 11/8 ( 600011.SS )( 0902.HK ) ============================================================================================= *四川煤炭产业 25 10 12 11/6簿记建档 光大银行 AA+ 11/7 11/8 集团 ============================================================================================= *天津汽车模具 5 1 12 11/6簿记建档 民生银行 A+ 11/7 11/8 公司 ============================================================================================= *东莞控股 5 2 12 11/6簿记建档 民生银行 AA 11/7 11/8 ( 000828.SZ ) 工商银行 ============================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 10/31簿记建档 浦发银行 AA+ 11/2 11/5 ============================================================================================= 北京国有资本 200 10 12 11/1簿记建档 中国银行 AAA 11/2 11/5 经营管理中心 ============================================================================================= 长江南京航道 6 3 12 11/1簿记建档 兴业银行 AA- 11/2 11/5 工程局 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================= *顺鑫农业 10 10 2 11/6簿记建档 北京银行 AA 11/8 11/9 ( 000860.SZ ) =================================================================================================== *东莞海龙纸业 11 11 2 11/6簿记建档 中国银行 AA 11/8 11/9 =================================================================================================== *清华控股公司 25 15 5 11/6簿记建档 光大银行 AA+ 11/7 11/8 招商银行 =================================================================================================== *山西铝厂 2 1 3 11/6簿记建档 兴业银行 A+ 11/7 11/8 =================================================================================================== *江苏悦达集团 12 12 3 11/6簿记建档 光大银行 AA+ 11/7 11/8 =================================================================================================== 中国国航 60 60 7 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 ( 601111.SS )( 0753.HK ) 国开行 (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================================== 宁波城建投资 20 10 5 11/1簿记建档 国开行 AA+ 11/2 11/5 控股公司 中信证券 =================================================================================================== 中国中材集团 15 10 7 11/1簿记建档 北京银行 AAA 11/2 11/5 =================================================================================================== 云南建工集团 4 4 5 11/1簿记建档 中信银行 AA 11/5 11/6 =================================================================================================== 浙江吉利 30 15 3 11/2簿记建档 中信银行 AA+ 11/6 11/7 控股集团 兴业银行 =================================================================================================== 红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- -- 家居集团 =================================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江诸暨 3.2 3.2 2 11/5簿记建档 浙商银行 AAA 11/6 11/7 中小企业 (信达资产为集合票据出具收购承诺函,提供远期收购承诺) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主