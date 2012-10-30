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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 09:10 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货上涨,上日曾创出逾一个月来最大单日跌幅

路透悉尼10月30日电---美国大豆期货周二上涨,上日大跌逾2%,创出一个多月来最大单日跌幅,因南美天气改善令价格承压.

市场密切关注飓风桑迪(Sandy)的影响,目前桑迪已登陆美国东海岸,但料对作物生产不会产生直接影响.

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