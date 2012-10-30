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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 09:27 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月30日-11月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月30日(二)

柏林--德国总理梅克尔会见经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)和国际劳工组织总干事Guy Ryder(1730).随后召开新闻发布会(1830).

墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).

首尔--韩国央行公布10月11日货币政策委员会会议记录(0700).

耶路撒冷--以色列总统裴瑞兹(Shimon Peres)在犹太人民政策研究院(Jewish People Policy Institute)全体会议开幕式上发表讲话(1600).

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).

10月31日(三)

暂无重要经济事件.

11月1日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).

11月2日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".

11月3日(六)

墨西哥城--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至11月4日).

11月4日(日)

墨西哥城--G20财政和央行副手会议(最后一日).

墨西哥城--G20财长和央行行长会议(至11月5日).

11月5日(一)

墨西哥城--G20财长和央行行长会议(最后一日).

11月6日(二)

圣地亚哥--智利央行公布10月18日利率设定会议记录(1130).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.

亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.

印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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