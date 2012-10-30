《新兴市场重要经济事件预告》--10月30日-11月6日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
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10月30日(二)
柏林--德国总理梅克尔会见经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)和国际劳工组织总干事Guy Ryder(1730).随后召开新闻发布会(1830).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
首尔--韩国央行公布10月11日货币政策委员会会议记录(0700).
耶路撒冷--以色列总统裴瑞兹(Shimon Peres)在犹太人民政策研究院(Jewish People Policy Institute)全体会议开幕式上发表讲话(1600).
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
10月31日(三)
暂无重要经济事件.
11月1日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
11月2日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--G20财政和央行副手会议(最后一日).
墨西哥城--G20财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--G20财长和央行行长会议(最后一日).
11月6日(二)
圣地亚哥--智利央行公布10月18日利率设定会议记录(1130).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王兴亚
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路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100