〔中国个股〕宝钢未来6个月业绩仍不乐观,国内三五年仍处寒冬(更新版2)

(新增公司高层评论及分析师观点)

* 行业不景气,宝钢第三季净利小降4.88%

* 公司高层预计四季度及明年一季度业绩仍不乐观

* 拟以49.76亿元收购湛江钢铁71.80%股权

* 拟以评估值27.3亿元,向宝钢集团转让COREX资产

路透上海10月30日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)借助一次性收益修饰了三季报,公司高层认为,未来一段时间钢价有所企稳,但矿石和煤炭价格也在反弹,相应会压缩钢厂利润空间,公司四季度和明年一季度的业绩总体上仍然不乐观.

宝钢股份总经理马国强在三季度业绩网上说明会并指出,国内钢铁行业已处于微利时代,3-5年内一直处于寒冬期.短期内有些企业就是亏损也会坚持生产,但最终会有部分企业退出市场.

"从目前四季度的业绩预测来看,不会好于三季度",他表示,这主要是因为三季度有部分吴淞资产处置收益,而四季度公司还会有罗泾留用资产减值损失.剔除资产处置收益和损失外,公司正常的经营业绩相对比较稳定,不会出现明显下滑.

宝钢三季度实现净利润11.8亿元人民币,同比下降4.88%,高于此前接受路透调查的四位分析师平均预计的8.76亿元.前三季公司实现净利107.9亿元,同比增68.5%.

中山证券分析师余宝山在研究报告中指出,基于今年出售资产增值确认了非经常性收益,今年宝钢净利预计达125.54亿元,同比增幅71%,每股收益0.72元.不过明年将回归到主营业务,每股收益仅0.45元.

宝钢并指出,三季度钢铁均价依然环比下跌明显,低迷的钢材市场促使钢厂开始检修减产,国内粗钢产量有所下降,但供大于求的局面未能出现实质性改观,重点钢企库存量仍创历史新高.

**微利行业**

"未来(钢铁业)即便是转暖,也只是走出亏损,仍然会是微利,"马国强表示,宝钢致力于成为微利行业中的优秀企业,强化管理、技术优势,努力提高盈利能力.

他说,从经济走势看,目前企业的去库存已经接近尾声,补库存需要和政府一系列财政货币政策效应开始发挥作用,经济将企稳回暖.未来半年,国内钢铁行业整体盈利比三季度会有所好转.

1-8月国内钢铁行业因产能过剩及成本高企,全行业亏损.他指出,短期由于就业等压力,许多企业亏损也在生产,但长期需要看现金流量能否撑得住.那些现金流量长期失血的企业或产线一定会退出市场的.

他还指出,钓鱼岛事件对日系车在中国的销售无疑会产生影响,国内日系车厂家和对日出口是公司的重要市场,短期看对公司的业绩会产生影响.

不过他谈到,日系车退出的市场一定会有其他进口品牌和国内品牌的汽车企业来弥补,公司产品获得了世界和国内主要汽车生产企业的认证,因此长期看影响不大.

**湛江项目投资前景不错**

宝钢股份同时公告,明确公司将成为投资建设湛江钢铁项目主体,拟以49.76亿元收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8%股权.本次股权收购完成后,宝钢股份将投入建设资金,并向湛江钢铁进行增资,使湛江钢铁注册资本由目前的70.93亿元增加到80亿元.

马国强解释称,湛江项目是在广东省淘汰落后,和宝钢上海吴淞地区产量调整的基础上建设的,它没有增加国内产能.其次,从项目本身看,湛江项目符合中国钢铁向沿海布局发展的趋势,便于进口矿等原料运输,贴近市场,可服务珠三角并辐射东南亚.

"从公司战略发展来看,也有利于公司占据珠三角、长三角中国经济最活跃的地区,也有利于长期发展.尽管短期内钢铁业盈利低迷,但从长期看,我认为湛江项目是一个好的投资."他说.

关于罗泾区域停产及资产处置方面,罗泾区域将由经济运行转为停产.宝钢股份并将以评估值27.3亿元,向宝钢集团整体转让COREX资产等.

另外,宝钢股份并将与宝钢集团全资子公司--华宝投资,共同参股中国石油西三线管道项目,其中宝钢股份出资额为80亿元,华宝投资出资额20亿元.

宝钢股份周二午盘尾市报4.61元,涨0.03元.(完)