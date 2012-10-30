《汇市简讯》风险情绪低迷、获利了结等因素遏制美元/菲律宾卖盘

0028GMT * 美元/菲律宾披索日内或在41.20-41.40区间交投 * 穆迪上调菲律宾评级[ID:nSB2072251]提振了披索的偏多前景,但风险情绪低迷及获利了结令披索承压 * 市场仍对菲律宾央行在41.20下方干预保持警惕 * 隔夜菲律宾无本金交割远期外汇(NDF)在清淡交投中徘徊于41.25-41.28,最新报41.23-41.29.(完) --编译 兰秀娟;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=