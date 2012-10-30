〔中国个股〕宝钢股份第四季和明年首季业绩总体仍不乐观--总经理

路透上海10月30日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二表示,虽然钢价有所企稳,但矿石和煤炭价格也在反弹,相应会压缩钢厂利润空间,公司四季度和明年一季度业绩总体上仍然不乐观.

宝钢股份总经理马国强在三季度业绩网上说明会并指出,钓鱼岛事件对日系车在中国的销售无疑会产生影响,国内日系车厂家和对日出口是公司的重要市场,短期看对公司的业绩会产生影响.

不过他谈到,日系车退出的市场一定会有其他进口品牌和国内品牌的汽车企业来弥补,公司产品获得了世界和国内主要汽车生产企业的认证,因此长期看影响不大.

行业不景气的大背景下,宝钢股份亦未能独善其身,三季度实现净利润11.8亿元人民币,同比下降4.88%.因期间行业面临产能过剩、需求不足和资金紧张三大压力,全行业亏损情况更加严重.[ID:nSB2074069]

宝钢股份周二早盘报4.59元,微涨0.01元.(完)