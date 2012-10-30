〔台湾股市〕盘初上扬,奇美电公布第三季业绩后走强

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透台北10月30日电---台湾股市周二开盘上升0.58%,跟随亚洲其他股市涨势.光电类指数.TOPI和电脑及周边设备类指数.TCPI涨幅居前,双双升1.2%.
加权股价指数.TWII盘初上涨39.48点至7,131.15点.股指上日收低0.59%.
奇美电(3481.TW)走高2.34%,此前公司公布上季毛利率喜人,之前七个季度均为亏损.
联发科(2454.TW)小跌0.3%,虽然公司此前公布第三季净利高于预期,并第三次上调了全年智能手机芯片出货目标.
外资周一买超台股,本月累计共卖超291.9亿台币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100