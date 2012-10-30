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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 09:20 BJT

〔台湾股市〕盘初上扬,奇美电公布第三季业绩后走强

路透台北10月30日电---台湾股市周二开盘上升0.58%,跟随亚洲其他股市涨势.光电类指数.TOPI和电脑及周边设备类指数.TCPI涨幅居前,双双升1.2%.

加权股价指数.TWII盘初上涨39.48点至7,131.15点.股指上日收低0.59%.

奇美电(3481.TW)走高2.34%,此前公司公布上季毛利率喜人,之前七个季度均为亏损.

联发科(2454.TW)小跌0.3%,虽然公司此前公布第三季净利高于预期,并第三次上调了全年智能手机芯片出货目标.

外资周一买超台股,本月累计共卖超291.9亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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