〔路透基点〕新濠博亚娱乐可能最早于本周启动14亿美元贷款案--RLPC

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,新濠博亚娱乐的14亿美元贷款案可能最早于本周启动.
有七家银行担当本案的牵头行兼簿记行,分别为澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行.
消息人士称,苏格兰皇家银行不在安排行之列,料为牵头行.
一名消息人士表示,该贷款将为五年期,摊还时间集中在贷款期限尾段.
本案包括高级和一般银团两个阶段.一般银团料将在1月左右推出.
一如先前报导,筹得款项将为澳门星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.
新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点.
据早前报导,将有8亿美元的债券对本案进行补充.2010年5月,新濠通过八年期附第四年末回购权的全球债券融资6亿美元,票息为10.5%.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100