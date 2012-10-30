版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:14 BJT

〔路透基点〕新濠博亚娱乐可能最早于本周启动14亿美元贷款案--RLPC

路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,新濠博亚娱乐的14亿美元贷款案可能最早于本周启动.

有七家银行担当本案的牵头行兼簿记行,分别为澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行.

消息人士称,苏格兰皇家银行不在安排行之列,料为牵头行.

一名消息人士表示,该贷款将为五年期,摊还时间集中在贷款期限尾段.

本案包括高级和一般银团两个阶段.一般银团料将在1月左右推出.

一如先前报导,筹得款项将为澳门星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.

新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点.

据早前报导,将有8亿美元的债券对本案进行补充.2010年5月,新濠通过八年期附第四年末回购权的全球债券融资6亿美元,票息为10.5%.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐