〔中国保险〕保险资金投资境外未上市股权有望不受15%额度限制

* 险资投资境外未上市股权或将不受15%上限束缚

* 有望获融资融券特别通道

* 保监会正为保险机构争取RQFII业务

路透上海10月30日电---权威人士称,中国保监会已实施或酝酿多项政策,给予保险资金更多的投资灵活性.其中包括险资投资境外较为成熟的未上市股权不占用15%上限额度,以及有望获融资融券特别通道和RQFII业务.

中国上海证券报援引权威人士透露,实际上保险机构境外投资的上限是"15%+X"."X"具体是指保险资金境外重大股权投资的资金比例,但仅限于较成熟的未上市公司股权投资.

"这项投资将不占保险机构境外投资规模的15%上限额度,"X"具体是多少,视保险机构的投资情况而定,该人士表示.

根据《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》规定,保险机构境外投资余额不超过上年末总资产的15%,其中投资新兴市场余额不超过上年末总资产的10%.

这不受投资比例限制的"X"部分,恰是给予保险资金更多自主权的集中体现,这表明监管部门开始逐步将投资自主权让渡于保险机构.

该权威人士称,这种监管思路未来在境内资本市场领域,可能也会逐步体现.这将有利于保险资金提高长期投资收益率,同时也为国内资本市场增加了想象空间.

同时据其透露,保监会目前正与证监会进行沟通,希望保险公司能够通过旗下香港资产管理子公司参与RQFII业务.业内人士认为,这将有助于保险机构拓宽资产管理受托范围,创造新的利润来源.

同时被列入监管沟通事项的,还有未来保险公司在参与融资融券业务时,可能会享受到"特别通道"待遇,在费率等方面享有特别政策.这一"沟通"政策,或将鼓励保险资金作为长期资金加大在资本市场的投资力度.

另据知情人士透露,未来在保险资产配置上,除传统、万能、分红型保障型险种受比例约束之外,其余保险产品将不再受到比例约束,而是按照产品合约来进行约定.

中国保监会此前公布了保险资金境外投资管理暂行办法实施细则等四个险资投资新规定,继续扩大保险资金可投资品种和范围.其中险资境外投资范围由原先的香港地区扩展到25个发达国家和20个新兴市场国家,品种亦由原先的股票和债券扩展至固定收益类、权益类、货币市场类、不动产以及基金等.[ID:nSB2061877]

而在此后不久中国保监会再发通知放行保险机构投资股指期货,在金融衍生品领域成为券商、基金之后的又一主要力量.[ID:nSB2062645](完)