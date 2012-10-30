《汇市简讯》美元兑韩元持稳在开盘水平附近

0059 GMT * 韩元兑美元持稳在开盘水平1,097附近,盘初淡静 * 当局对汇价的监测仍是良好题材,几无其他因素 * 出口商仍在对冲,因此现阶段上档有限 * 韩股扳回上周部分跌幅,最新上涨0.7% * 今日主要事件是日本央行利率决策,各货币走势均或受影响.(完) --编译 隋芬;审校 艾茂林 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=