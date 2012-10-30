〔法国经济〕政府拒绝商界呼吁降低工资税的要求,因恐损害消费能力

路透巴黎10月29日电---法国政府周一以可能冲击消费者为由,拒绝商界领袖所提的要求.法国商界呼吁降低工资以提高竞争力,并要求提高增值税.

法国98家大型企业的高管在Journal du Dimanche报周日刊登的公开信中,要求总统奥朗德以两年的时间将工资税下调300亿欧元,作为政府下周公布的提高竞争力举措之一.

法国大型私有企业协会AFEP在信中称,政府应通过将增值税从19.6%提高至21%,并削减国家支出,来弥补工资税调降后的资金缺口.

在被问及政府是否会对这次史无前例的商界高管公开请求让步时,法国财政部长莫斯可维西对Europe 1电台称:"我觉得这不可能,因为这将损害法国消费者的购买力."

莫斯可维西称,法国为了在明年达成3%的赤字目标,甫在2013年预算案宣布增税达200亿欧元.若是再提高消费者税负,对经济不可能没有影响.

"我们将研究不以劳动力为代价的事项,例如创新,"莫斯可维西称."我们也将研究劳动力成本,但不会像AFEP要求的那样大幅上调增值税."(完)