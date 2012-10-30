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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:29 BJT

〔全球农业〕乌克兰要求中国允许进口该国玉米

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅10月29日电---乌克兰农业部周一称，计划开始向中国出口玉米，已经要求中国政府考虑给予2013年进口配额。

“农业部已经要求中国商务部考虑明年给予乌克兰玉米进口配额的可能性。”农业部长Mykola Prysyazhnyuk在声明中称。

“将很快同意并签署检疫要求的文件，这将使我们能够向中国出口玉米。”

过去10年，乌克兰玉米没有进入中国的渠道。7月，乌克兰称将每年向中国出口200-250万吨玉米，以偿还30亿美元的贷款。

今年早些时候，乌克兰农业部称正在与中国签署检疫协议，从而获得进入中国市场的渠道。（完）

--编译：李富强 发稿：王燕焜

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