〔全球农业〕乌克兰要求中国允许进口该国玉米

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅10月29日电---乌克兰农业部周一称，计划开始向中国出口玉米，已经要求中国政府考虑给予2013年进口配额。
“农业部已经要求中国商务部考虑明年给予乌克兰玉米进口配额的可能性。”农业部长Mykola Prysyazhnyuk在声明中称。
“将很快同意并签署检疫要求的文件，这将使我们能够向中国出口玉米。”
过去10年，乌克兰玉米没有进入中国的渠道。7月，乌克兰称将每年向中国出口200-250万吨玉米，以偿还30亿美元的贷款。
今年早些时候，乌克兰农业部称正在与中国签署检疫协议，从而获得进入中国市场的渠道。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100