〔全球经济〕中国需求旺盛及美国经济改善将支撑商品市场--贝莱德(更新版)

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
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路透悉尼10月30日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)周二淡化欧洲债务危机对商品市场的影响,指称中国需求旺盛和美国经济改善将支撑商品市场成长.
"美国给人巨大惊喜,虽然赶不上中国GDP增长数据...但远优于年初许多人的预期,"贝莱德旗下BGF World Mining Fund联席经理Catherine Raw周二在媒体会议上对记者称.
"欧元区危机至少目前来说似乎不太令人担忧,"Raw表示.
贝莱德管理着大约3.67兆(万亿)美元资金,投资覆盖股票、固定收益、现金管理及其他领域,其旗下BGF基金管理着110亿美元矿业股票.
Raw表示,铜市前景充满希望,因供应全球市场的铜矿数量总体下降,且美国楼市正在复苏.
她称,贝莱德加码铁矿石企业,包括力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L),并预计长期内铁矿石价约为每吨120美元.
这与汤森路透访问的12位分析师预估中值相符,并接近当前铁矿石现货价格.
"我们认为目前股价反应了悲观前景,大宗商品平均价格料将较目前水平走低,"Raw称,"在我们看来,这创造了巨大的价值和机会."(完)
--编译 于春红;审校 王兴亚
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100