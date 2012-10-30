〔全球经济〕中国需求旺盛及美国经济改善将支撑商品市场--贝莱德(更新版)

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路透悉尼10月30日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)周二淡化欧洲债务危机对商品市场的影响,指称中国需求旺盛和美国经济改善将支撑商品市场成长.

"美国给人巨大惊喜,虽然赶不上中国GDP增长数据...但远优于年初许多人的预期,"贝莱德旗下BGF World Mining Fund联席经理Catherine Raw周二在媒体会议上对记者称.

"欧元区危机至少目前来说似乎不太令人担忧,"Raw表示.

贝莱德管理着大约3.67兆(万亿)美元资金,投资覆盖股票、固定收益、现金管理及其他领域,其旗下BGF基金管理着110亿美元矿业股票.

Raw表示,铜市前景充满希望,因供应全球市场的铜矿数量总体下降,且美国楼市正在复苏.

她称,贝莱德加码铁矿石企业,包括力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L),并预计长期内铁矿石价约为每吨120美元.

这与汤森路透访问的12位分析师预估中值相符,并接近当前铁矿石现货价格.

"我们认为目前股价反应了悲观前景,大宗商品平均价格料将较目前水平走低,"Raw称,"在我们看来,这创造了巨大的价值和机会."(完)