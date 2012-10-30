宝马将在北美召回4.55万辆7系轿车

路透10月29日电---宝马(BMWG.DE)北美子公司表示，将召回4.55万辆宝马7系2005-2008款豪华轿车，以修复可能导致溜车现象的缺陷。

宝马的这些7系轿车搭载自动转换系统，当驾驶者按下“停/启”按钮关闭引擎后，变速箱会自动转换到停车模式。但在某些情况下，若驾驶者连按两三次“停/启”按钮，变速箱则会转换到空档模式，而非停车模式。