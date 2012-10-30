宝马将在北美召回4.55万辆7系轿车

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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(本文由路透中文网编译提供)
路透10月29日电---宝马(BMWG.DE)北美子公司表示，将召回4.55万辆宝马7系2005-2008款豪华轿车，以修复可能导致溜车现象的缺陷。
宝马称，召回车辆的自动变速箱因软件问题可能无法转换到“停车”模式。
宝马的这些7系轿车搭载自动转换系统，当驾驶者按下“停/启”按钮关闭引擎后，变速箱会自动转换到停车模式。但在某些情况下，若驾驶者连按两三次“停/启”按钮，变速箱则会转换到空档模式，而非停车模式。
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）网站上周五晚些时候刊出了正式召回公告。公告称：“如果驾驶者在变速箱处于空档模式且未启用驻车制动时离开，可能会发生溜车现象。”
宝马称，他们将从11月开始就此问题通知相关车主，但经销商可能要等到明年3月才能开始修复问题软件。
上周，宝马曾因车门插销缺陷召回部分7系轿车。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
(完)
--编译 王丽鑫;审校
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