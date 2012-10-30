〔美国财政〕财政部下修今年第四季政府举债规模预估至2,880亿美元(更新版)

标题新闻：IMF总裁拉加德称希腊目前不需要债务减计，需要的是债务重组和下调金援贷款利率
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路透华盛顿10月29日电---美国财政部周一表示,今年第四季举债规模将低于原先预估,因政府支出减少且收入增加.
财政部称,预计今年10-12月的举债规模为2,880亿美元,比政府前次预估降低290亿美元,因收入增加而支出减少.
财政部预计到12月底时手中将有600亿美元现金.
财政部表示,政府出售美国国际集团(AIG)股票且支出减少,令截至9月的第三季举债需求降低.
财政部第三季净发行2,640亿美元可流通债务,低于先前预估的2,760亿美元.
财政部预计明年第一季净发行3,420亿美元可流通债务,估计3月底时手中将有300亿美元现金.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
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路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债收益率差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率上升，因预期即将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录将暗示升息。
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