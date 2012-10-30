〔美国财政〕财政部下修今年第四季政府举债规模预估至2,880亿美元(更新版)

欧元债市：德国和美国公债利差触及近17年最宽，法国公债价格上涨

路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债收益率差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率上升，因预期即将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录将暗示升息。