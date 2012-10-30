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债券 | 2012年 10月 30日 星期二 10:18 BJT

〔美国财政〕财政部下修今年第四季政府举债规模预估至2,880亿美元(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿10月29日电---美国财政部周一表示,今年第四季举债规模将低于原先预估,因政府支出减少且收入增加.

财政部称,预计今年10-12月的举债规模为2,880亿美元,比政府前次预估降低290亿美元,因收入增加而支出减少.

财政部预计到12月底时手中将有600亿美元现金.

财政部表示,政府出售美国国际集团(AIG)股票且支出减少,令截至9月的第三季举债需求降低.

财政部第三季净发行2,640亿美元可流通债务,低于先前预估的2,760亿美元.

财政部预计明年第一季净发行3,420亿美元可流通债务,估计3月底时手中将有300亿美元现金.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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