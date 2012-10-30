〔新债招标〕中国国开行三年浮息债利差105bp,七年140bp--业内人士

路透北京10月30日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的两期定存基准浮息债结果均高于预期.

业内人士表示,三年期和七年期浮息债(一年定存基准),中标利差分别为105个基点(bp)和140bp,此前市场预测均值分别为101bp和134bp.

该两期定存基准浮息债,为国开行今年第43期和第44期金融债.具体条款如下:

第43期 第44期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 三年/浮息 七年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 11月7日 11月7日

分销期 10月31日-11月7日 10月31日-11月7日

上市日 11月13日 11月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------(完)