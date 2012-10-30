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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:30 BJT

〔日本债市〕指标公债上涨但超长债下跌,市场静候日本央行会议结果

路透东京10月30日电---指标日本公债价格周二上涨,一反前一日下跌走势,投资者正在等待日本央行会议结果,预计央行将采取进一步的宽松举措.

10年期公债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)跌1个基点至0.760%,距离本月低点0.755%相距0.5个基点上下.若突破该水准,将触及8月7日以来最低位.

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