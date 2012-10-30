《中国债券市场每日交易备忘》--10月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多100亿元人民币三年期浮息(一年定存基准)金融债10:00-11:00招标,利差预测均值为101bp 国开行至多100亿元人民币七年期浮息(一年定存基准)金融债10:00-11:00招标,利差预测均值为134bp 云南物流产业集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行和国开行主承 云南电力投资公司7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 中国恒天集团5亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),北京银行和民生银行主承 中国恒天集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行和华夏银行主承 陕西电子信息集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短期融资券011241001,票面利率4.35% 新奥(中国)燃气投资公司12亿元一年期短融041253059,票面利率4.71% 惠安国资投资公司8亿元七年期固息债1280316,票面利率7.50% 湖南城陵矶临港新区10亿元六年期固息债1280317,票面利率7.70% 常德德源投资公司7亿元六年期固息债1280330,票面利率7.18% 海亮集团公司6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280334,票面利率6.50% 海亮集团公司4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280335,票面利率6.75% 青州宏源公有资产公司8亿元七年期固息债1280339,票面利率7.35% 青州宏源公有资产公司4亿元六年期固息债1280340,票面利率7.25% 靖江滨江新城投资公司8亿元六年期固息债1280349,票面利率6.80% 黑牡丹( 600510.SS )9亿元三年期中票1282437,票面利率5.49% 中国船舶燃料公司3亿元五年期中票1282436,票面利率5.41% 海航机场控股集团6亿元五年期中票1282438,票面利率7.00% ============================================================================== 三、缴款: 伟星集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280346,票面利率6.30% 福州京福高速6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280348,票面利率6.55% 湖南高速公路总公司25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280352,票面利率6.40% 正泰集团5亿元一年期短融 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融 厦门路桥建设集团12亿元一年期短融 光明食品集团10亿元一年期短融 中大股份( 600704.SS )3亿元一年期短融 大唐新能源( 1798.HK )20亿元一年期短融 中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期中票 中国航空集团10亿元三年期中票 贵州赤天化集团4亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行238亿元30年期固息金融债060224付息,票面利率3.80% 农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090411付息,基本利差0.25% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090415付息,基本利差0.51% 葛洲坝集团5亿元五年期中票0982142付息,票面利率5.40% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --上海证券报引述权威人士称,除陆续出台系列新政外,保监会已实施或酝酿多项政策,给予 保险资金更多的投资灵活性,赋予保险机构充分的投资主动权.其中包括险资投资境外较为成熟 的未上市股权不占用15%上限额度以及有望获融资融券特别通道等. --今年以来企业发债融资风声水起,为防患未然,中国国家发展和改革委员会日前下发通知, 要求企业发债前要提交征信记录,以加强风险控制.[ID:nSB2073851] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 刘昕