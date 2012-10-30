《汇市简讯》欧元/日圆料推动下一波市场走势

0235GMT * 日央行会议决议公布前,亚洲股市小幅走高 * 欧元/美元在1.2920下方止步不前,成交清淡 * 下一波走势料为欧元/日圆推动 * 周五的1.2882低点和昨日的1.2972高点分别为支撑位和阻力位 --编译 郑茵; 审校 于春红