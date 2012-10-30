〔中国新债〕铁道部周三招标发行总额200亿元固息债,七年和20年各半

路透北京10月30日电---中国铁道部周二公告称,将于周三(31日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币固息企业债,七年期和20年期各半.

公告显示,该期债为铁道部今年第七期铁路建设债券，应为年内最后一期铁道债发行.采用单一利率(荷兰式)招标方式,均为固定利率,按年计息.本期债券7年期品种的招标利率区间为3.77%-4.77%,20年期品种的招标利率区间为4.27%-5.27%.

该期债主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、国开证券、中信建投证券、安信证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.

该期债的具体投标时间为10月31日10:00-11:00.11月1日开始分销,当日中午12点缴款截止.

今年以来,铁道部已累计发行六期共计1,300亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.(完)

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