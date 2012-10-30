〔中国新债〕铁道部周三招标发行总额200亿元固息债,七年和20年各半

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透北京10月30日电---中国铁道部周二公告称,将于周三(31日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币固息企业债,七年期和20年期各半.
公告显示,该期债为铁道部今年第七期铁路建设债券，应为年内最后一期铁道债发行.采用单一利率(荷兰式)招标方式,均为固定利率,按年计息.本期债券7年期品种的招标利率区间为3.77%-4.77%,20年期品种的招标利率区间为4.27%-5.27%.
该期债主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、国开证券、中信建投证券、安信证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.
该期债的具体投标时间为10月31日10:00-11:00.11月1日开始分销,当日中午12点缴款截止.
今年以来,铁道部已累计发行六期共计1,300亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.(完)
参看详情,请点选中国债券信息网(here)(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100