〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率大跌,公开市场逆回购放量如及时雨

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透上海10月30日电---中国银行间资金市场周二早盘隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp).公开市场逆回购如预期般大幅放量,多数机构月底的备付需求得以满足,连日来紧绷的资金面终现缓解.
不过交易员并表示,在渡过月末的资金关口后,下月5日又将面临例行调整存款准备金的考验;此外逆回购放量后,未来一段时间内的到期压力也会增加,这令期限较长的资金需求仍较旺,14天回购利率走势依旧坚挺.
"(逆回购后资金面)立马平稳了,倒没有(资金泛滥)那么夸张,一些机构还是有需求,不过基本头寸都能得到满足了,"北京一银行交易员称.
中国人民银行公开市场今日共进行总额3,950亿元人民币的逆回购操作,创下单日逆回购新高.其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[CN/MMTCN]
上海一银行交易员指出,在周四的公开市场操作尚未进行的情况下,下周的逆回购到期量就已接近5,000亿元,要完全平复此次流动性紧张,央行滚动操作的压力仍然不小.
截至目前操作情况,下周二(11月6日)将有3,900亿元逆回购到期,下周四(8日)逆回购到期量则为850亿元.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0767 4.4900 -141.33
七天CN7DRP=CFXS 3.2621 4.3169 -105.48
14天CN14DRP=CFXS 4.7688 4.7939 -2.51
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100