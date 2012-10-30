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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 11:01 BJT

〔标题新闻〕日本寻求在美国对伊朗的新一轮制裁中获得豁免--日本经济新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LT9CH]

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