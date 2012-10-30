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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 11:20 BJT

〔中股业绩〕中国建筑第三季度实现净利35亿元,同比增长一成

路透上海10月30日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公布,第三季度实现净利润35.05亿元人民币,同比增长10.5%;基本每股收益0.12元.

季报显示,该公司前三季度实现净利润106.8亿元,同比增10.2%;同期实现营业收入3,939亿元,同比增长13.5%.

1-9月,中国建筑的建筑业务新签合同额约6,750亿元,同比增长11.1%.施工面积55,833万平方米,同比增近20%;新开工面积13,854万平方米,同比微降0.8%;竣工面积2,699万平方米,同比增长5.7%.

另外,该公司前三季度地产业务销售额约905亿元,同比增长33.7%;销售面积761万平方米,同比增长45.2%.报告期内,新增土地储备约598万平方米,期末拥有土地储备约6,330万平方米.

中国建筑早盘报3.06元,涨0.99%,过去三个月则累计下跌3.5%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 林疏影/李宏薇; 审校 张喜良

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