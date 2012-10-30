〔中股业绩〕中国建筑第三季度实现净利35亿元,同比增长一成

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透上海10月30日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公布,第三季度实现净利润35.05亿元人民币,同比增长10.5%;基本每股收益0.12元.
季报显示,该公司前三季度实现净利润106.8亿元,同比增10.2%;同期实现营业收入3,939亿元,同比增长13.5%.
1-9月,中国建筑的建筑业务新签合同额约6,750亿元,同比增长11.1%.施工面积55,833万平方米,同比增近20%;新开工面积13,854万平方米,同比微降0.8%;竣工面积2,699万平方米,同比增长5.7%.
另外,该公司前三季度地产业务销售额约905亿元,同比增长33.7%;销售面积761万平方米,同比增长45.2%.报告期内,新增土地储备约598万平方米,期末拥有土地储备约6,330万平方米.
中国建筑早盘报3.06元,涨0.99%,过去三个月则累计下跌3.5%.(完)
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--发稿 林疏影/李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100