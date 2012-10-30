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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 11:01 BJT

《汇市简讯》美元兑菲律宾披索走坚,但交投清淡

0252 GMT * 美元兑菲律宾披索开报41.28,追随美元整体走坚态势 * 交投兴趣很淡,临近月底且缺乏明确方向,交易员在场边观望 * 目前为止交投区间介于41.28-41.31,日内余下时间或处于41.25-41.35.(完) --编译 隋芬;审校 石冠兰 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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