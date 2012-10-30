〔日本股市〕早盘小幅收高,关注日本央行会议

路透东京10月30日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,市场普遍预期日本央行将在今日稍晚决定放松政策.野村控股(8604.T)上涨,之前该公司公布季度业绩受到固定收益业务盈利的支撑.

日本最大投资银行野村控股(8604.T)周一公布连续第四季实现获利,因其固定收益业务成长协助其抵销股市疲弱及内线交易调查的冲击.[ID:nSB2072379]

日经指数.N225涨0.4%至8,966.00点,在五日移动均值8,967.58处面临阻力.

日本央行料决定将其资产购买计划扩大10万亿(兆)日圆(1,253亿美元),因出口和工厂产出下滑增添了央行采取大胆举措来支撑经济的压力.

野村预计日经指数年底料来到9,500点,较当前水准上涨6%.

夏普(6753.T)涨5.6%.之前日本共同社援引消息人士的话报导称,该公司已同苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)进行了谈判,将向这三家公司提供IGZO显示面板.

东证股价指数.TOPX上扬0.3%至742.68点,交投清淡.(完)

--编译 侯向明;审校 白云

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