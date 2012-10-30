〔日本股市〕早盘小幅收高,关注日本央行会议

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透东京10月30日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,市场普遍预期日本央行将在今日稍晚决定放松政策.野村控股(8604.T)上涨,之前该公司公布季度业绩受到固定收益业务盈利的支撑.
日本最大投资银行野村控股(8604.T)周一公布连续第四季实现获利,因其固定收益业务成长协助其抵销股市疲弱及内线交易调查的冲击.[ID:nSB2072379]
日经指数.N225涨0.4%至8,966.00点,在五日移动均值8,967.58处面临阻力.
日本央行料决定将其资产购买计划扩大10万亿(兆)日圆(1,253亿美元),因出口和工厂产出下滑增添了央行采取大胆举措来支撑经济的压力.
野村预计日经指数年底料来到9,500点,较当前水准上涨6%.
夏普(6753.T)涨5.6%.之前日本共同社援引消息人士的话报导称,该公司已同苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)进行了谈判,将向这三家公司提供IGZO显示面板.
东证股价指数.TOPX上扬0.3%至742.68点,交投清淡.(完)
--编译 侯向明;审校 白云
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路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100