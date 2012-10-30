微软称Windows 8需求远超上代产品

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山10月29日电(记者 Malathi Nayak)---微软(MSFT.O)首席执行官史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)周一表示，上周五投放市场Windows 8操作系统软件的市场需求超过Windows 7。
鲍尔默在Windows Phone 8手机发售会上表示：“Windows 8的初步需求远超Windows 7，这让人满意。”
Windows 7是迄今最为畅销的Window系统版本，自2009年发售以来，三年内的授权销量逾6.7亿份。
鲍尔默表示：“周末，我们看到全世界对Windows 8以及微软Surface都给出了难以置信的回应。”微软Surface旨在挑战苹果公司(AAPL.O)的iPad。但他没有给出销售数据。
周五，在美国大约六十家微软专卖店前，消费者排队等待购买Surface，但人数不算多。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
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