〔中国公开市场〕天量逆回购解资金之渴,央行大放水维稳态度未变(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 央行3,950亿元逆回购创下单日操作量新高

* 旨在缓解流动性吃紧,十八大前维稳资金面

* 缓压效果立现,隔夜及七天回购利率应声大跌

路透上海10月30日电---连日饱受资金紧张之苦的市场终盼来甘霖.中国央行周二公开市场逆回购操作量高达3,950亿元人民币,创下单日新高,规模堪比一次降准.而逆回购中标利率均持平以往,亦表明央行在补充流动性的同时,维稳的态度并未改变.

交易员指出,在经历了前几日紧绷的资金面后,机构对于流动性管理愈加谨慎,且逆回购利率相对二级市场利率具备吸引力,因此机构上报需求的规模本身就较大.十八大召开之前,维稳仍是重中之重,央行基本满足了市场饥渴的需求.

资金面从上周便开始日趋紧张,昨日隔夜加权回购利率更创下逾八个月新高.交易员的MSN签名多为"努力借钱","咬紧牙关".而今日逆回购进行后,隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp),而交易员MSN挂牌也纷纷换成"出钱","松了口气"等.[CN/CN]

"(今日逆回购)十八大献礼呗,渲染下节日欢乐的气氛,"北京一银行交易员调侃说.

今日3,950亿元人民币的逆回购总规模,较次高点9月25日的2,900亿元再上一台阶.央行公告并显示,其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.

上海一银行交易员表示,虽然央行满足市场对流动性的需求,但从利率上看,却一直力图用逆回购利率建立较为稳定的市场利率标杆,尤其在十八大召开之前,变化的可能性更小.

值得注意的是,市场普遍预测进入11月后,资金面将迎来进一步回暖,而今日操作的逆回购中仍有相当大量的28天品种发行.

对此华南一银行交易员解释称,经过前期资金面波动后,部分资金相对紧张的机构倾向于在较长一段期限内维持自身流动性的稳定,因此对于28天期逆回购需求也较旺盛.且相对目前资金利率而言,逆回购利率仍较"划算".

上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元人民币,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.[CN/MMTCN][ID:nSB2067123]

本周逆回购到期量缩减至1,990亿元,并有100亿元央票到期.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 3,950

(周四) 待定

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 1,990

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--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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