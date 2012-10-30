〔路透基点〕宏华营造签署27亿台币三年半期首笔融资案--RLPC

路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,宏华营造周一签署27亿台币(9,200万美元)三年半期首笔融资案.

独家牵头行兼簿记行第一商业银行承贷9.45亿台币.

台中商业银行承贷4.05亿台币,为共同安排行,综合收益143.4个基点,费用为12个基点.

高雄银行、台湾银行、彰化商业银行、大众商业银行、台新国际商业银行和元大商业银行各自承贷2.16亿台币,担任经理行,综合收益142个基点,费用为7个基点.

该无抵押定期贷款由借款方的四名董事担保,分为五部分取代早前报导的两部分,包括3.6亿台币履约保证的A部分、5.8亿台币预付款保证的B部分、9.6亿台币用于运营资本的C部分、2.28亿台币履约保证的D部分和5.72亿台币用于运营资本的E部分.

利率较一年期邮政储蓄存款利率加码140个基点,担保费用为1.125%.

若动用额度不到60%,将有15个基点的承诺费.

两部分贷款为到期一次性偿还,贷款到期之前获得的35%建设费将用于偿还贷款.

财务约定条款包括:流动比率最低1倍、净债务比率最高2.5倍、利息覆盖率最低三倍、有形净资产最低8亿台币.

在8月10日之前回复的银行有3个基点的提前费用.

筹得款项将作为运营资本,及两项建设项目的履约担保.

借款方主要从事疏浚和海上建设项目.(完)