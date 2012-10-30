〔路透基点〕宏华营造签署27亿台币三年半期首笔融资案--RLPC

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,宏华营造周一签署27亿台币(9,200万美元)三年半期首笔融资案.
独家牵头行兼簿记行第一商业银行承贷9.45亿台币.
台中商业银行承贷4.05亿台币,为共同安排行,综合收益143.4个基点,费用为12个基点.
高雄银行、台湾银行、彰化商业银行、大众商业银行、台新国际商业银行和元大商业银行各自承贷2.16亿台币,担任经理行,综合收益142个基点,费用为7个基点.
该无抵押定期贷款由借款方的四名董事担保,分为五部分取代早前报导的两部分,包括3.6亿台币履约保证的A部分、5.8亿台币预付款保证的B部分、9.6亿台币用于运营资本的C部分、2.28亿台币履约保证的D部分和5.72亿台币用于运营资本的E部分.
利率较一年期邮政储蓄存款利率加码140个基点,担保费用为1.125%.
若动用额度不到60%,将有15个基点的承诺费.
两部分贷款为到期一次性偿还,贷款到期之前获得的35%建设费将用于偿还贷款.
财务约定条款包括:流动比率最低1倍、净债务比率最高2.5倍、利息覆盖率最低三倍、有形净资产最低8亿台币.
在8月10日之前回复的银行有3个基点的提前费用.
筹得款项将作为运营资本,及两项建设项目的履约担保.
借款方主要从事疏浚和海上建设项目.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100