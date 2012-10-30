〔新债招标〕中国国开行两期定存浮息债结果走升,机构寻求更高利差保护 (更新版)

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* 两期定存基准浮息债结果均高于预期

* 七年尤甚,机构主动寻求更高利差保护

* 三年期品种,更为机构所接受

路透北京10月7日电---中国国家开发银行周二招标发行的两期定存基准浮息债结果均高于预期.利率市场化大趋势下,基本面和政策面存有更多不确定性,机构"用脚投票",主动寻求更高的利差保护,对久期更长的七年期债尤其如此.

业内人士表示,三年期和七年期定存浮息债,中标利差分别为105个基点(bp)和140bp,此前市场预测均值分别为101bp和134bp;认购倍数分别为1.75和1.68倍.

"(两期债)结果都比昨天的预期高一点,"北京一国有银行交易员称,"七年期之前的利差很一般,机构要更大的补偿."

银行间债市固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,三年期和七年期最新报价分别为3.9500%和4.3080%.

据上投标结果计算,当前二级市场,浮息政金债与固息政金债的利差,三年期为10bp,七年期则为9.2bp.三年期与七年期利差保护几近相同,而昨日前者较后者还高出近9bp.

中国6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

这两期定存基准浮息债,为国开行今年第43期和第44期金融债.具体条款如下:

第43期 第44期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 三年/浮息 七年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 11月7日 11月7日

分销期 10月31日-11月7日 10月31日-11月7日

上市日 11月13日 11月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------(完)