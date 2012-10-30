〔中国债市动态〕现券收益率略降,近4,000亿逆回购舒缓资金紧张态势

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透上海10月30日电---中国银行间市场主要现券收益率周二略有回落,因央行公开市场今日逆回购放量至近4,000亿元,创下单日操作规模新高,令连日来紧张的资金面得以舒缓.
交易员认为,今日现券的趋好表现,或仅是对资金面有所改善的正常反应.消息面没有新的变化,总的盘整走势预计难有转变.另外,两期浮期国开债利差虽略高预期,但差距有限,因此对二级市场几无明显影响.
中国央行公开市场今日稍早共进行了3,950亿元人民币的逆回购操作,创下单日逆回购金额新高.其中七天期2,900亿元,28天期1,050亿元,利率分别持平在3.35%和3.60%.[CN/MMTCN]二级市场隔夜及七天期等主要质押回购利率因此大挫逾百基点(bp).[ID:nSB2074301]
上海一银行交易员称,早盘现券"有点回暖,(因央行逆回购)钱放得多."
业内人士周二透露,国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的两期定存基准浮息债结果均高于预期.其中三年期和七年期中标利差分别为105个基点(bp)和140bp,此前市场预测均值分别为101bp和134bp.[ID:nSB2074183]
北京时间11:17,剩余期限约一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXM为2.9700%/2.9500%,较上日尾盘各小降2个bp.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100