〔中国债市动态〕现券收益率略降,近4,000亿逆回购舒缓资金紧张态势

路透上海10月30日电---中国银行间市场主要现券收益率周二略有回落,因央行公开市场今日逆回购放量至近4,000亿元,创下单日操作规模新高,令连日来紧张的资金面得以舒缓.

交易员认为,今日现券的趋好表现,或仅是对资金面有所改善的正常反应.消息面没有新的变化,总的盘整走势预计难有转变.另外,两期浮期国开债利差虽略高预期,但差距有限,因此对二级市场几无明显影响.

中国央行公开市场今日稍早共进行了3,950亿元人民币的逆回购操作,创下单日逆回购金额新高.其中七天期2,900亿元,28天期1,050亿元,利率分别持平在3.35%和3.60%.[CN/MMTCN]二级市场隔夜及七天期等主要质押回购利率因此大挫逾百基点(bp).[ID:nSB2074301]

上海一银行交易员称,早盘现券"有点回暖,(因央行逆回购)钱放得多."

业内人士周二透露,国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的两期定存基准浮息债结果均高于预期.其中三年期和七年期中标利差分别为105个基点(bp)和140bp,此前市场预测均值分别为101bp和134bp.[ID:nSB2074183]

北京时间11:17,剩余期限约一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXM为2.9700%/2.9500%,较上日尾盘各小降2个bp.(完)