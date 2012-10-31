〔中港新股〕银河证券拟明年二季度IPO,计划筹资高至120亿元--消息

路透北京10月31日电---消息人士周三对路透表示,获国务院特批放行IPO的中国银河证券,拟在明年二季度以A+H股的方式完成新股发行,预计筹资规模高至120亿元人民币(19.2亿美元).

了解此事的消息人士称,公司目前正在准备相关材料,海外保荐人为高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N),A股保荐人为国泰君安证券,募集资金将于用补充资本金.

"至于A股和H股的发行规模,将取决于两地的市场表现,哪个市场好可能就会多一些."消息人士称,目前正在进行上市前的准备工作.

另一位接近承销团的消息人士则指出,预计银河证券A+H股的合计融资规模在15-18亿美元(94-112亿元人民币).

银河证券公司新闻处人士在接受路透电话查询时称,目前没有可以透露的消息.

上述消息人士还指出,受证监会"一参一控"的规定限制,国泰君安也在申请国务院特批其A股IPO,目前相关工作在进行中,其A股保荐人为银河证券.两家公司都力争年底前上报发行材料.

此前,曾有国内媒体报导,银河证券将于年底前IPO,筹集资金高达10亿美元,两地上市拟确定以三个主承销牵头的承销团队.

银河证券欲上市的传闻由来已久,但银河证券所属的中央汇金投资有限责任公司的旗下还包括申银万国、中投证券、中金公司等众多券商.根据证监会"一参一控"的规定,即同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商,这条规定适用于所有证券公司的股东和实际控制人.因此作为历史遗留问题,银河证券此次IPO获国务院特批.(完)