〔企业并购〕山东黄金集团获批收购澳Focus 51%股权

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透悉尼10月30日电---山东黄金集团[SDONGA.UL]已获澳洲外商投资审核机构批准,购入澳洲Focus Minerals Ltd (FML.AX)51%股权.山东黄金以储量计为中国第二大黄金生产商.
"澳洲外资投资审核局(Foreign Investment Review Board,FIRB)已告知山东黄金集团,根据政府外商投资政策,并不反对此次收购."Focus周二在声明中称.
山东黄金集团将斥资2.25亿澳元(合2.32亿美元),以每股0.05澳元的价格收购Focus约45亿股股份.Focus股价周一收报0.038澳元.(完)
--编译 孙茉莉;审校 李春喜
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100