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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 12:54 BJT

〔企业并购〕山东黄金集团获批收购澳Focus 51%股权

路透悉尼10月30日电---山东黄金集团[SDONGA.UL]已获澳洲外商投资审核机构批准,购入澳洲Focus Minerals Ltd (FML.AX)51%股权.山东黄金以储量计为中国第二大黄金生产商.

"澳洲外资投资审核局(Foreign Investment Review Board,FIRB)已告知山东黄金集团,根据政府外商投资政策,并不反对此次收购."Focus周二在声明中称.

山东黄金集团将斥资2.25亿澳元(合2.32亿美元),以每股0.05澳元的价格收购Focus约45亿股股份.Focus股价周一收报0.038澳元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 李春喜

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