〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率大跌,公开市场逆回购放量如及时雨(更新版)

(新增背景,上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价等)

路透上海10月30日电---中国银行间资金市场周二早盘隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp).公开市场逆回购如预期般大幅放量,多数机构月底的备付需求得以满足,连日来紧绷的资金面终现缓解.

不过交易员并表示,在渡过月末的资金关口后,下月5日又将面临例行调整存款准备金的考验;此外逆回购放量后,未来一段时间内的到期压力也会增加,这令期限较长的资金需求仍较旺,14天回购利率走势依旧坚挺.

"(逆回购后资金面)立马平稳了,倒没有(资金泛滥)那么夸张,一些机构还是有需求,不过基本头寸都能得到满足了,"北京一银行交易员称.

中国人民银行公开市场今日共进行总额3,950亿元人民币的逆回购操作,创下单日逆回购新高.其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[CN/MMTCN]

因月末因素影响,上周起银行间市场资金面逐步趋紧,回购利率亦快速上行,其中质押式回购隔夜品种加权平均利率CN1DRP=CFXS周一收报4.49%,创八个月来新高.

上海一银行交易员指出,在周四的公开市场操作尚未进行的情况下,下周的逆回购到期量就已接近5,000亿元,要完全平复此次流动性紧张,央行滚动操作的压力仍然不小.

截至目前操作情况,下周二(11月6日)将有3,900亿元逆回购到期,下周四(8日)逆回购到期量则为850亿元.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0794 4.4900 -141.06

七天CN7DRP=CFXS 3.2782 4.3169 -103.87

14天CN14DRP=CFXS 4.7683 4.7939 -2.56

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9800 3.5550 +42.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5500 4.3600 -81.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2800 3.9750 -69.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1000 4.3670 -126.70

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2500 4.1800 -93.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8300 4.7000 +13.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0585 4.4292 -137.07

七天SHICNYSWD= 3.2361 4.1958 -95.97

三个月SHICNY3MD= 3.7193 3.7220 -0.27

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